Те, кто рассчитывал на быструю победу в течение «двух-трех месяцев», были слишком оптимистичны.

На протяжении нескольких месяцев направление в районе Покровска остается одним из самых сложных и напряженных на фронте. С момента провала обороны Очеретино ситуация обострилась, и ежедневно появляются новости о происходящем на этом участке. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в своем Телеграмм-канале.

Все резервы противника сосредоточены на этом направлении. Силы, включая технику, были переброшены даже с Часов Яра. Потери врага в живой силе и технике значительны, начиная с того момента, как они двигаются к боевым позициям и попадают под удары наших дронов. Противник платит высокую цену за каждый метр территории, но продолжает наступление, несмотря на тяжелые потери, рассказывает эксперт.

Среди военных уже не первый день обсуждается, что возможности врага исчерпаны. Те ресурсы, которые были еще месяц-два назад, сейчас уже недоступны. Противник вынужден замедлить наступление, когда до Покровска осталось всего 10 километров, и перебрасывать силы на Селидово, чтобы избежать удара во фланг.

Однако, по словам эксперта, уличных боев в Селидово, как это иногда указывают в заголовках, пока не наблюдается. Если раньше враг мог одновременно наступать на Покровск, Селидово и другие направления, то теперь он вынужден выбирать одно направление для удара, так как сил не хватает.

Врага изматывают, но и наши силы истощены. Те, кто рассчитывал на быструю победу в течение «двух-трех месяцев», были слишком оптимистичны. Реальность оказалась гораздо сложнее, и впереди еще много тяжелых боев, заключил эксперт.

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