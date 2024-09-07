Украинские военные впервые продемонстрировали в действии новый дрон "Дракон", способный разбрасывать зажигательные боеприпасы над позициями противника. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высоко оценил эту разработку.

Эксперт сразу отметил, что пока лесные зоны прикрывают оккупантов, но когда листья опадут, "Драконы" смогут эффективно уничтожать укрепления врага в посадках.

"Сам дрон сложно сбить, и его использование способствует зачистке вражеских позиций. Особенно это актуально для степей Приазовья, где оккупанты часто скрываются в лесополосах, особенно в зимний период", - делится Свитан.

По словам эксперта, скрыться от такого оружия практически невозможно из-за высоких температур, которые создают боеприпасы. "Дракон" работает как современный огнемет, и его химические реакции делают тушение практически невозможным.

Как известно, о новом дроне ВСУ впервые сообщили всего несколько дней назад. Он сбрасывает зажигательные боеприпасы – смесь оксида железа и алюминия – на позиции оккупантов с близкого расстояния.

Также эксперт сообщил, враг пытается давить на Кураховский и Угледарский гарнизоны, являющиеся для него серьезным препятствием.

Российские войска стремятся охватить территорию с выходом на Покровск с востока, а также прорваться с юга - со стороны Старомайорска и Урожайного. Кроме того, они планируют окружить Угледар, используя меньшие тактические клещи.

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