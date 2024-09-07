В ближайшее время российская армия, вероятно, сосредоточит усилия на Кураховском направлении, которое может стать приоритетной целью. Прямые атаки на Покровск маловероятны, так как украинские силы стабилизировали линию обороны и успешно сдерживают продвижение врага. Об этом в интервью рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Россия, скорее всего, предпримет попытки обойти Покровск с юга, через Селидово, где продолжаются ожесточённые бои. Вероятен сценарий, при котором российские войска попытаются выйти к Курахово и атаковать Покровск с фланга. Такая тактика позволит им ослабить украинские линии обороны, избежать фронтальных столкновений и перерезать логистические пути" - поделился эксперт.

Он добавил, что подобная угроза также существует и на севере. Российские войска могут направить усилия на захват Мирнограда, чтобы перекрыть снабжение Покровска и атаковать с северной стороны. Это классическая тактика "клещей", которую Россия неоднократно применяла в ходе полномасштабного вторжения, включая операции в Бахмуте и Авдеевке.

"Очевидно, что есть риск того, что противник будет укреплять свои позиции в Курской области, опрокидывать подкрепления и даже контратаковать украинские позиции. Но это может быть выгодно для нас. Украина готовилась к такому развитию событий, и я бы сказал, что этот сценарий есть для нас в определенной степени желанным", - ранее отметил Мусиенко.

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