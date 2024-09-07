На Покровском направлении сложилась критическая ситуация, о чем свидетельствует подготовка ВСУ к уличным боям.

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV подчеркнул, что это «очень плохой знак» и свидетельствует о возможности потери контролируемых территорий.

Жирохов отмечает, что командование ВСУ пытается избежать боев в городе, поскольку это требует значительных человеческих ресурсов и усложняющейся высокой подготовки в условиях мобилизации.

Михаил Жирохов считает, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сосредотачивает свое внимание на ситуации в Донецкой области, где планируется контрнаступательная операция.

Ранее сообщалось, что российские войска уже находятся в восьми километрах от Покровска, и еще есть время для подготовки города к обороне.

29 февраля 2024 г. главнокомандующий ВСУ признал, что просчеты командиров стали причиной прорыва обороны в Донецкой области. Уже в апреле 2024 года стало известно о значительных потерях позиций из-за смены бригад в районе. Тогда же, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении усилить войска по данному направлению.

Битва за Покровск может стать решающей в рамках продолжающегося с октября прошлого года российского наступления. Об этом ранее говорил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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