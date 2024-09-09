Российская армия активно использует артиллерию перед началом своих атак, что усиливает давление на наши позиции.

Российские войска продолжают попытки штурма позиций ВСУ в районе Часового Яра. Обстановка в окрестностях города остается напряжённой, но стабильной. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, проанализировав последние события.

Враг периодически предпринимает атаки на отдельных участках, а иногда пытается перейти к масштабным наступательным действиям на определённом отрезке фронта. Однако украинские защитники успешно сдерживают агрессора.

"Российская армия активно использует артиллерию перед началом своих атак, что усиливает давление на наши позиции. Также на поле боя замечены FPV-дроны, которые враг применяет для разведки и точечных ударов. Однако украинская артиллерия, состоящая из натовских образцов, показывает высокую точность" - заметил эксперт.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется уничтожению живой силы противника и предотвращению дальнейшего продвижения врага.

Также Жданов предположил, россияне могут в ближайшее время уделить больше внимания Покровску.

"На севере у них не получается продвинуться через рокадную дорогу, поэтому они попытаются двигаться к югу. На данный момент их задача – попытаться зайти в Селидово. Ни в коем случае нельзя разрешать им это сделать, потому что если они выйдут к Селидово, они могут начать окружать Курахово и выйти на Угледар с северо-запада" - поделился эксперт.

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