Эксперт рассказал о ситуации на Покровском направлении в сторону Курахово.

Враг продолжает давление на Курахово, оказавшееся в зоне трех точек наступления — с Марьинки, по направлению Угледара и Селидовского направления. Об этом в эфире "Киев24" рассказал пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков.

Эксперт добавил, что последние штурмы на данном направлении происходили минимум неделю назад, когда противник пытался проникнуть в посадки с помощью бронированной техники и групп десанта.

"Россияне не меняют своих позиций на подступах к Курахово. Оккупированная Георгиевка, следующий населенный пункт Максимилиановка - это почти ноль, а дальше уже Курахово. Нашей бригаде и дружественным подразделениям удается сдерживать их атаки", - подчеркнул Войтенков.

Он отметил, что операторы беспилотных летательных аппаратов ежедневно уничтожают вражеские подразделения, пытающиеся укрыться в посадках.

"Они перешли небольшой группой, попытались где-то замаскироваться, засесть в блиндаже, но наши военные умело ликвидируют эти укрытия", - добавил Войтенков.

По его словам, в ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы сделать невозможным накопление сил врага и дальнейшее их продвижение.

"Все, что они могут делать, - это выбегать небольшими группами, собрать немного больше сил - условно до десятка - и попытаться продвигаться в наши посадки", - пояснил пресс-офицер.

Войтенков также рассказал о уловках, к которым прибегают россияне, пытаясь обмануть украинских военных. В частности, оккупанты недавно использовали конструкцию из пластиковых труб, обтянутую маскировочной сеткой, под которой скрылись двое солдат.

"С неба это выглядело как роботизированная система, но оказалось, что это были оккупанты, которых мы накрыли гранатами," - отметил Войтенков.

Сейчас украинские войска продолжают держать оборону и останавливать попытки врага продвинуться в город. Благодаря использованию современных технологий и тактических приемов ВСУ эффективно противодействуют оккупантам.

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