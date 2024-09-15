Командование осознает всю серьезность текущих условий и, похоже, уже начало поэтапный отвод своих передовых подразделений.

На текущий момент передовые подразделения противника активно действуют в южной и восточной частях села Украинск, продвигаясь к северу и вытесняя наши войска южнее Новогродовки. Также видим, что ВСУ, вероятно, покинули село Мариновка. Противник вышел на северную окраину села Горняк.

Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

Особенно тревожным является факт прорыва передовых подразделений противника между Украинском и Селидово, в направлении Мемрик. Несмотря на то что противнику не удается продвинуться непосредственно в город Селидово со стороны Михайловки уже на протяжении недели, данный прорыв на юг от города осложняет ситуацию с его обороной, сообщил эксперт.

Это осложнение особенно заметно на фоне упорных атак противника в направлении Селидово со стороны Новогродовки, через захваченную Мариновку.

"Ситуация требует серьезного реагирования. Украинское командование осознает всю серьезность текущих условий и, похоже, уже начало поэтапный отвод своих передовых подразделений с Невельского выступления, чтобы избежать окружения" - также заметил эксперт.

Передовые части ВСУ постепенно отходят от рубежа к рубежу, ведя бои в районе Галицыновки и севернее Красногоровки.

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