По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ и лётчика-инструктора Романа Свитана, украинские силы сейчас движутся в сторону Весёлого с целью разделить потенциальный российский оперативный котел на Курщине. Следующим этапом станет продвижение в направлении Глушково, что разрежет котел на две части.

При недостатке российских войск и при условии, что подкрепление они могут получить только с востока Украины, эти два котла могут окончательно сформироваться в этом районе.

"Далее ВСУ смогут сосредоточиться на зачистке Теткинского котла с выходом к реке Сейм. С точки зрения стратегии, действия по разделению вражеских сил правильны. Сейчас украинские ротно-штурмовые группы, оснащённые техникой, проводят вылазки с подготовленными накатами один за другим в течение нескольких часов" - сообщает эксперт.

Это свидетельствует о тщательной подготовке. Украина ожидала контрнаступления России, отметил Свитан.

Свитан добавил, что ВСУ ждали движения российских войск и их попыток форсировать реку Сейм. Это подтверждает заявления военно-политического руководства Украины о том, что операция идёт по плану. Подобные действия не могут быть спонтанными, ведь несколько недель шло развёртывание войск и скрытые маневры.

Последние новости Украины:

Россия сосредоточила все силы на Покровске: эксперт рассказал, чем грозит потеря города



Мы ждем, что шесть самолетов решат вопрос российско-украинской войны, - военный эксперт о F-16

По моим некоторым инсайдам, решение практически на подходе, - военный эксперт о разрешении бить вглубь рф