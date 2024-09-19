Украинским силам обороны всё сложнее удерживать позиции в районе села Невельское в Покровском районе, где российские войска пытаются взять наших бойцов в окружение.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, единственным вариантом избежать катастрофы является своевременный вывод украинских войск до момента, когда образуется угроза окружения.

«На Донецком направлении продолжаются ожесточённые бои, особенно в районе Желанного Первого. Враг стремятся захватить Желанное Второе и продвинуться к водохранилищу севернее Александрополя. Оставшаяся дистанция составляет 4-5 км, и россияне пытаются зажать наши войска на этом участке фронта» - делится эксперт.

Жданов также подчеркнул, что на других направлениях, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр, российским силам не удалось достичь успеха. Теперь они пытаются нанести хоть какой-то значимый удар, чтобы деморализовать украинских бойцов.

«Возможно придется отойти за реку Волчья, где можно попытаться удерживать российские войска. Оккупанты пока не разрушили ни одного моста через реку Волчья, но активно следят за украинской техникой с помощью дронов, чтобы предотвратить её переправу через мосты» - заметил Жданов.

Он также сообщил ранее, точная дата следующего массированного удара остаётся неопределённой, однако постоянный мониторинг позволяет предположить время возможной атаки. Перед такими ударами наблюдается накопление ракет и перемещение транспортных самолётов, что свидетельствует о подготовке к атаке.

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