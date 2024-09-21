На Курщине ситуация меняется очень динамично. За последнее время сообщают об определенных успехах украинских сил, в частности, продвижении на 4-5 километров и возможном окружении части российских войск, которые оцениваются в пределах 3-6 тысяч.

Однако ситуация на месте постоянно меняется, поэтому сложно точно предсказать дальнейшее развитие событий. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Вражеская группировка пытается сопротивляться, в частности активно использует артиллерию, дроны и другие средства, чтобы воспрепятствовать украинскому наступлению. Российские силы перебросили подкрепление, в том числе 106-ю десантную дивизию и 155-ю бригаду морской пехоты. Эти подразделения имеют большой боевой опыт, поэтому являются серьезным вызовом для украинских сил", - сообщает эксперт.

Несмотря на это, украинские военные продолжают продвижение, используют маневровую тактику и пытаются избегать затяжных боев. Есть определенный риск окружения российских сил, если украинские подразделения на правом и левом флангах смогут объединиться.

«Кроме того, российские силы опрокидывают свои подразделения по другим направлениям, в частности с Харьковщины, чтобы сосредоточить усилия на Курщине» - добавил Сазонов.

Ранее эксперт заметил, условно военные кампании можно разделить на летнюю, осеннюю, зимнюю, но мы видим, что в этом году отдельно летней и осенней кампаний нет.

Слишком интенсивные боевые действия происходят в Курской области, а также на Донетчине, особенно на Покровском и Торецком направлениях, и в результате летняя и осенняя кампании срослись в одну, которая сейчас продолжается.

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