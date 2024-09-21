Ситуация в Черном море становится все более напряженной, ведь россия постоянно прибегает к новым диверсиям, желая навредить Украине.

США предупредили своих союзников о растущей угрозе со стороны рф, которая пытается подорвать деятельность грузовых судоходных компаний, поддерживая свою агрессивную политику против Украины.

Как отмечают западные эксперты, российская разведка уже активно совершает диверсионные атаки на судоходные компании в Европе, используя для этого как киберсредства, так и наемников.

Эти операции приобретают масштабы, которые ранее не наблюдались. В частности, за последние месяцы возросло количество инцидентов, свидетельствующих о непосредственной угрозе: поджоги, глушение сигналов GPS и даже покушения на ключевых лиц в оружейных компаниях.

В 2022 году пророссийские хакеры совершили атаки на порты в Европе и Японии, в частности, сломали крупнейший морской порт Японии, что привело к задержкам в отправке грузов. Такие действия свидетельствуют о растущем аппетите Москвы к рискованным операциям, что лишь подчеркивает серьезность угрозы.

Недавно украинские военные также подтвердили, что российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому судну, транспортировавшему пшеницу в Египет. Это подтверждает намерения Кремля активнее вовлекать морской компонент в свою военную стратегию.

Эксперты отмечают, что мировое сообщество должно быть готово к новым вызовам, связанным с безопасностью на море, ведь россия активно развивает свои гибридные тактики.

Источник: bloomberg .

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