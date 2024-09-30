В Кривом Роге зафиксированы взрывы, а над Киевом и областью активизировалась ПВО, которая уничтожила все дроны, пытавшиеся атаковать столицу.

Вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, оккупанты атаковали ракетами разных типов и ударными БпЛА.

В 10:02 появилась информация о пожаре в одном из частных домов Киевской области из-за обломков сбитых дронов. Хотя инфраструктура не получила значительных повреждений, обломки были обнаружены в шести районах области. Один из частных домов загорелся, а в противном случае пострадало местное кладбище.

Во время атаки было запущено 78 дронов и ракет, из которых украинские силы ПВО сбили 67 дронов Shahed и одну управляемую ракету Х-59/69. Уничтожение дронов произошло над несколькими областями, включая Киевскую, Винницкую, Житомирскую и Черниговскую. Еще несколько беспилотников потеряли связь из-за контрмер электронной борьбы.

Ночной обстрел вызвал перебои с движением поездов в Николаевской области из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. В столице воздушная тревога продолжалась более пяти часов, однако после действия ПВО удалось избежать пострадавших.

Силы ПВО также уничтожили дроны над Сумщиной, где были сбиты восемь Shahed. В Николаевской области три дрона попали в объект критической инфраструктуры, что вызвало пожар.

Ночная атака показала, что оккупанты продолжают активно использовать дроны для ударов по мирным регионам Украины, однако украинская ПВО продолжает эффективно противодействовать этим угрозам.

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