Міністерство освіти і науки в нових рекомендаціях для педагогів радить оцінювати, наскільки в учнів сформований патріотизм. Розбираємося, що це означає для шкіл, учителів і батьків.

Зміни у школах для учнів та вчителів тривають. Міністерство освіти і науки оприлюднило нові рекомендації для педагогів, у яких пропонує вимірювати «рівень сформованості патріотизму» у школярів.

Про це повідомила «Всеосвіта» з посиланням на освітнього експерта Ігоря Лікарчука. За його словами, у документі прямо йдеться про те, що вчителі мають оцінювати, наскільки в дітей сформоване патріотичне ставлення до країни, її історії та символів.

Формулювання «рівень сформованості патріотизму» фактично переводить патріотичне виховання з площини «поговорили на уроці» в площину вимірюваного результату. Для шкіл це означає, що до роботи з учнями можуть додатися нові інструменти оцінювання - від анкет і спостережень за поведінкою до підсумкових висновків у документації.

Патріотичне виховання в українських школах не новина: воно закріплене в освітніх програмах ще з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення Росії його посилили. Однак саме вимірювання патріотизму як окремого показника раніше не було загальноприйнятою практикою, тож ініціатива МОН викликала дискусію серед педагогів.

Важливий нюанс: поки що йдеться саме про рекомендації, а не про обов'язкову норму з оцінкою в щоденник. Тобто школа не ставитиме дитині бал «за патріотизм» найближчим часом, однак учителям радять звертати увагу на цей показник у виховній роботі.

Що це означає для учнів, батьків і вчителів

Для вчителів рекомендація означає додаткову роботу з фіксації виховних результатів. Для батьків - варто розуміти, що у підсумкових характеристиках та виховній документації може з'явитися згадка про сформованість патріотизму в дитини. На що саме спиратимуться педагоги під час такого оцінювання - які критерії, анкети чи методики мають застосовувати - у публікації не уточнюється, тож школам, імовірно, доведеться дочекатися повного тексту рекомендацій.

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