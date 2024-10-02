Ситуация в Донецком направлении остается сложной, Вооруженные силы Украины продолжают бороться за каждый квадратный метр украинской территории.

Российские окупанты преследуют цель разорвать Донецкую область на две части — северную и южную.

Об этом в эфире программы "Говорит великий Львов" рассказал военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, что это стратегический шаг, который может существенно изменить ситуацию на фронте.

По словам Ступака, россияне уже начали реализовывать этот план, пытаясь отодвинуть украинские позиции в Покровском районе.

"Они разрезают нашу группировку в Донецкой области", - подчеркнул эксперт, отмечая, что украинские военные должны быть готовы к такому развитию событий.

Он также указал на важность контроля над городами, такими как Курахово, которое может стать следующей целью российских войск после Угледара. Ступак подчеркнул, что оккупация Угледара не изменит существенно стратегическую ситуацию, ведь город не является критически важным логистическим узлом. Однако, отметил он, захват этой территории может служить плацдармом для последующих атак на Курахово.

"С юга нависают над ними силы из Угледара, а с востока - российские войска", - сказал он, описывая угрожающую обстановку.

Эксперт отметил, что разделение Донецкой области на северную и южную части является классическим военным приемом:

"Как пишет учебник по военному делу, врага разрезаешь на части, а потом уже его доедаешь".

Принимая во внимание планы врага, украинское руководство и военные должны сосредоточиться на укреплении своих позиций в Донецкой области, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

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