Ночью враг нанес ракетный удар, применял дроны-камикадзе типа «Shahed» и ударные FPV-дроны по Черниговщине.

Всего за сутки 11 ноября вражеская армия 16 раз обстреляла территорию Черниговской области.

Было зафиксировано 30 взрывов, известно, что враг атаковал Новгород-Северский и Черниговский районы по артиллерии, минометам, применил беспилотники и FPV-дроны, нанес ракетный удар.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории возле села в Черниговском районе, повреждены два хозяйственных сооружения.

За прошедшую неделю было зафиксировано 66 обстрелов, а в 29 населенных пунктах раздалось 157 взрывов.

"Террористы запустили по области 3 авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» Х-59. Все чаще россияне наносят авиаудары. 19 - такая цифра только за прошлую неделю. Враг применяет дроны-камикадзе типа «Shahed» и ударные FPV-дроны", - сообщил начальник Черниговской ОВВ Вячеслав Чаус.

Оккупанты вечером 11 ноября запустила ударные беспилотники по нескольким направлениям, группы БпЛА залетали из Курской и Белгородской областей РФ на Сумщину впоследствии на Полтавщину, Черниговщину, Киевщину.

Напомним, что военный эксперт рассказал об угрозе новых массированных ракетных ударов, а также об опасности "шахедов" с термобарической боевой частью.

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сообщил, пока российские оккупационные войска используют ракеты в одиночку, и эти удары не наносят стратегического ущерба, это скорее тестирование нашей системы ПВО. Поэтому мы должны быть готовы к новым массированным ракетным атакам.

Источник: Час Чернігівський.

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