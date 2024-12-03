Ситуация на Донетчине сейчас чрезвычайно сложная, мы вынуждены будем отойти от Курахово, но это не значит, что все безнадежно.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого".

"Например, я могу видеть возможность организации обороны на линии Великая Новоселка-Константинополь-Андреевка-Покровск. Возможно, в будущем – Константиновка-Часов Яр. Мы можем удержать противника на этом участке фронта", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что для Украины потеря территории является болезненным, но не смертельным вариантом, потому что отход в условиях, когда мы не можем сопротивляться, или когда противник создал условия, в которых будет угроза нашего окружения, это единственно правильный выход.

По словам военного эксперта, еще планом боевых действий на 2024 год, задекларированным в ноябре-декабре 23-го года, предусматривалась наша стратегическая оборона.

"И то, что мы сделали в этом году, выходит за пределы всего доступного, потому что имея преимущество противника на некоторых участках в 5-10 раз, мы удержали ситуацию под контролем. Несмотря на то, что мы вынуждены отходить, мы не допустили оперативного прорыва фронта, и это не мои слова, это слова генерала Залужного", – добавил Сергей Грабский.

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