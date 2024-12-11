Войска РФ нанесли ракетный удар по центру Запорожья, при обстреле враг попал в помещение частной больницы.

Вчера, 10 декабря, войска РФ ударили ракетами по центру Запорожья, увеличилось количество погибших.

В ОВА сообщили, что здание медучреждения было уничтожено, повреждены здания рядом.

В Запорожье выросло число погибших из-за российского удара.

Утром 11 декабря сообщалось о семи жертвах, накануне была информация о четырех погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС и руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

Атака унесла жизни семи человек, 22 получили ранения, под завалами еще есть люди.

Предварительно установлено, что повреждены двадцать жилых домов и три нежилых здания.

Сегодня, 11 декабря, в Запорожской области объявлен день траура по погибшим из-за вражеской атаки, произошедшей 10 декабря.

В ГСЧС сообщили, что продолжаются аварийно-спасательные работы, на месте ЧП работают экстренные службы города и психологи.

Глава Запорожской ОВА добавил, что в руинах до сих пор находятся четыре человека.

В Национальной полиции в то же время сообщают, что под завалами могут находиться пять человек.

"Ранения разной степени тяжести получили 22 человека (12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка). На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели, волонтеры и соответствующие службы города", - рассказали в Нацполиции.

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