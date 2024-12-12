В Пентагоне не исключают, что очередной удар "Орешником" может произойти в ближайшие дни.

Об этом во время брифинга заявила заместитель представителя Пентагона США Сабрина Сингх.

По ее словам, что Путин публично заявил, что Россия планирует запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник".

"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты для вас", - сообщила Сингх.

Также она добавила, что такие выводы были сделаны по оценке американской разведки, однако Сингх добавила, что пока неизвестно, по каким именно целям может ударить Россия.

Сообщается, что США рассматривают удар "Орешником" скорее как попытку запугать, чем как переломный момент в войне.

О том, что Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни также сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников, знакомых с оценкой разведки США, также сообщают о возможном ударе "Орешником" по Украине в "ближайшие дни".

Источник: "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что РФ готовится к удару стратегическим оружием по западным областям Украины или попытается атаковать Киев.

Об этом заявил эксперт в области международных отношений Валерий Чалый.

По его словам, вражескую атаку можно ожидать в период между 10 и 19 декабря.

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