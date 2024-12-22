Агрессия россии в Европе, вероятно, не ограничится только Украиной, и следующими целями Кремля могут стать страны НАТО.

Об этом предупреждают аналитики Newsweek. Они отмечают, что существует несколько потенциальных направлений дальнейших военных действий, которые могут привести к расширению конфликта на новые фронты.

Эксперты уверены, что Путин не остановится на захвате украинских территорий. В частности, они указывают на возможность агрессии против стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. В этих государствах проживает значительное количество этнических россиян, что может стать основанием для Кремля оправдать свои действия как "защиту" русскоговорящего населения. Более того, эта ситуация может стать важным тестом для НАТО, которое должно продемонстрировать свою способность сдерживать российские амбиции на востоке Европы.

Еще одним стратегически важным потенциальным фронтом является Сувалкский коридор между Польшей и Литвой. Это узкий участок территории, разделяемый российским Калининградом и Беларусью, и имеет критическое значение для связи стран Балтии с остальными НАТО. Здесь уже расположены российские войска, и Кремль может использовать этот коридор для дальнейшей эскалации конфликта, ведь в непосредственной близости находятся современные военные системы и ядерное оружие.

Наряду с этими опасностями существует вероятность, что россия будет пытаться усилить свое влияние в нейтральных странах бывшего СССР, таких как Молдова и Грузия. Москва уже активно вмешивалась в политические процессы этих стран, что может стать сигналом возможных будущих интервенций.

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