Формування антизахідної осі, що включає Китай, росію, Іран і Північну Корею, стало найсерйознішим викликом для Заходу за десятиліття.

Таку думку в інтерв'ю для The Times висловив колишній високопоставлений військовий США, генерал Джек Кін. Він підкреслив, що ці країни об'єдналися проти західних держав і сприймають США як слабку силу на міжнародній арені.

За словами Кіна, ця нова загроза вимагає швидкої і рішучої відповіді від майбутньої адміністрації президента Дональда Трампа. Він вказав, що під час його перебування на посаді потрібно буде провести значні зміни в оборонній стратегії США, а також переосмислити політику безпеки, щоб відновити впевненість у силі Сполучених Штатів. Особливу увагу генерал звернув на необхідність термінових змін у Міністерстві оборони США.

"Згідно з нашою оцінкою, виклики, які стоять перед Міністерством оборони, є більш серйозними, ніж будь-коли за останні вісім десятиліть. За останні чотири роки ми не збільшували наш оборонний бюджет через інфляцію. За Байдена він залишився незмінним. Це було безвідповідально і нерозважливо", - наголосив Кін.

Він додав, що для зміцнення армії США необхідно прискорити закупівлю новітніх озброєнь, зокрема безпілотників, щоб відповідати на сучасні загрози.

Генерал також вказав на успіхи України:

"Знову ж таки, подивіться на Україну. Їй вдалося завдати серйозної шкоди російському флоту, просто розробивши і розгорнувши такі види озброєння, як підводні дрони, і вони зробили це за дуже короткий час. Нам потрібно купувати системи озброєнь великими партіями. Ми не можемо чекати роками".

Джерело: thetimes.

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