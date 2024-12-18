Вражеская армия минувших суток нанесла удары по 28 населенным пунктам Херсонской области, в результате атаки один человек погиб, еще трое ранены.
Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Вражеских атак за минувшие сутки подверглись следующие населенные пункты: Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка, Огромное, Широкая Балка, Садовое, Станислав, Дарьевка, Ивановка, Понятовка, Берислав, Монастырское, Нововоронцовка, Бургунка, Михайловка, Осокоровка, , Львове, Тягинка, Ольговка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Казацкое, Веселое и Херсон.
Армия России была по жилым кварталам населенных пунктов, в том числе, захватчики повредили многоэтажку и шесть частных домов.
Повреждены торговые киоски, хозяйственные постройки, гараж и автомобили.
Украинская ПВО в ночь на 18 декабря уничтожила 51 из 81 российского беспилотника, 30 дронов не достигли целей и были локационно потеряны.
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины, активная работа ПВО была в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
К счастью, попаданий в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
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