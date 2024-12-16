Російська армія може забезпечувати виготовлення по 150 одиниць ракет кожного місяця.

Ворожа армія працює над виготовленням ракет середньої і малої дальності для того, аби здійснювати масовані атаки на Україну, повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце.

Долінце повідомив, що кожного місяця росіяни можуть виготовляти по 25-30 ракет одного типу, а в цілому обсяги виробництва різних типів складають по 150 ракет щомісяця.

Якщо ворог не використовує озброєння для атак, то відправляє на склади.

Востаннє росія масовано атакувала Україну у кінці серпня, що свідчить про плани ворога накопичити якомога більше ракет для відновлення масштабних ударів.

"Коли ми говоримо про виготовлення ракет близько 150 одиниць на місяць, то мова йде про ракети середньої дальності. Разом з такими ракетами у РФ виготовляються ракети й малої дальності, а саме керовані авіаційні ракети, які так само виробляють у кількості 150-200 одиниць", - повідомив авіаексперт.

Такм чином, відповідно до цих підрахунків, станом на початок грудня 2024 року у росіян є більше півтори тисячі ракет різного типу на складаї, що дозволяє рф відновити масовані удари по Україні.

Джерело: "Еспресо".

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