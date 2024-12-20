РФ атаковала инфраструктуру города Херсона, известно о девяти пострадавших, без света остались тысячи абонентов

В результате российского массированного обстрела Херсона в пятницу, 20 декабря, погиб один человек, еще девять получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

"Сегодня Херсон проснулся от многочисленных ударов армии РФ. Оккупанты устроили в городе ад", - сообщил Прокудин.

По словам Прокудина, взрывы были слышны во всех районах областного центра, захватчики атаковали жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что в результате российских обстрелов в Херсонской области без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.

Повреждение объектов критической инфраструктуры привело к обесточиванию потребителей в микрорайонах Шуменский, Жилище, Таврический и Остров города Херсон. Электроснабжение отсутствует также в Белозерке и Камышанах.

Поздно вечером 19 декабря РФ нанесла удар баллистической ракетой по Кривому Рогу, разрушена часть жилого дома из-под завалов достали трех человек.

Напомним, В ночь на 20 декабря российские оккупанты из артиллерии массированно обстреляли Херсон, были зафиксированы попадания в многоэтажки.

Кроме того, около семи утра в Киеве прогремели первые взрывы, в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков.

Вражеская армия около 07:00 утра 20 декабря нанесла ракетный удар по Киеву, сообщается, что было выпущено 5 ракет.

Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.

Враг применил ракеты Кинжал с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23, сообщили в КМВА.

В результате удара зафиксировано падение обломков в трех районах города.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

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