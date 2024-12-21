Из-за обстрела Запорожья дронами пострадали люди, среди которых ребенок, оккупанты атаковали город 20 декабря.

Об этом сообщает в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"12-летний мальчик и три женщины получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", - сообщил Федоров.

По информации главы ОВА, враг обстрелял Васильковский и Пологовский районы региона.

"В Васильевском районе из-за российских обстрелов пострадала женщина, в Пологовском – двое мужчин", - добавил Федоров.

Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами вечером 20 декабря, в городе вспыхнули пожары. На место ЧП выехали врачи "скорой".

Впоследствии в ОВА подтвердили, что из-за атак россиян 12-летний мальчик и женщина получили ранения.

Взрывными волнами повреждены окна в девятиэтажке.

Напомним, в ночь на 21 декабря 2024 года вражеская армия осуществила пуск зенитной управляемой ракеты С-400 из ТОТ Донецкой области в направлении Полтавщины, атаковал 113 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск , Приморско-Ахтарск, Бердянск.

По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 57 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

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