РФ атакувала інфраструктуру міста Херсона, відомо про дев’ять постраждалих, без світла залишилися тисячі абонентів

У результаті російського масованого обстрілу Херсона у п’ятницю, 20 грудня, загинула одна людина, ще дев’ять отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

«Сьогодні Херсон прокинувся від численних ударів армії РФ. Окупанти влаштували у місті пекло», — повідомив Прокудін.

За словами Прокудіна, вибухи було чутно у всіх районах обласного центру, загарбники атакували житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зауважив, що внаслідок російського обстрілу у Херсонській області без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

Пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Електропостачання відсутнє також у Білозерці та Комишанах.

Пізно ввечері 19 грудня РФ завдала удару балістичною ракетою по Кривому Рогу, зруйновано частину житлового будинку. З-під завалів дістали трьох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, У ніч проти 20 грудня російські окупанти з артилерії масовано обстріляли Херсон, були зафіксовані влучання у багатоповерхівки.

Крім того, близько сьомої ранку в Києві пролунали перші вибухи, внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків.

Ворожа армія близько 07:00 ранку 20 грудня завдала ракетного удару по Києву, повідомляється, що було випущено 5 ракет.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко в Telegram.

Ворог застосував ракети Кинджал з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23, повідомили в КМВА.

Унаслідок удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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