За прошедшие сутки, 23 декабря, РФ атаковала Украину ударными дронами типа Shahed и беспилотниками других типов.

Противовоздушная оборона (ПВО) работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской и ряде других областей страны.

По состоянию на 9 утра известно об уничтожении 47 беспилотников из 72, кроме того, 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Вражеские дроны атаковали территорию Хмельницкой области, из-за атаки ранено и повреждено предприятие.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин.

"В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил Тюрин.

Зафиксированы повреждения окон в домах и автомобилях.

Захватчики сбросили авиабомбы на Константиновку и повредили многоэтажные, частные дома и админздания.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области, информирует "Суспільне".

"Сегодня 22 декабря в 12:50 армия РФ совершила авиаудары, вероятно бомбами "ФАБ-250" из УМПК по городу Константиновка. Повреждены фасады админзданий, многоэтажных и частных жилых домов", — говорится в сообщении.

Также известно, что с 16 по 22 декабря 2024 года оккупанты обстреливали Сумский район 278 раз.

Об этом сообщили в Сумском районном совете.

Зафиксированы 23 атаки FPV-дронов, 49 сбросов взрывчатки с беспилотников, 9 управляемых авиационных бомб и один ракетный удар.

Последние новости Украины:

Украинцы будут работать больше, несмотря на праздники: сколько выходных будет в декабре 2024 года.

Угроза для Днепропетровщины и Запорожья: военный эксперт предупредил о возможности прорыва армии России.

Лавина помощи от США: эксперт рассказал, почему администрация Байдена спохватилась так поздно.