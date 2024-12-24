Вражеская армия в очередной раз атаковала территорию Украины, известно, сколько ударных беспилотников удалось сбить.

Враг атаковал Украину 60 ударными БпЛА «Shahed» и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 36 ударных беспилотников типа Shahed и других типов.

Из-за противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны.

Возле Киева в ночь на 24 декабря были слышны взрывы, в столице объявили воздушную тревогу из-за движения вражеского беспилотника в направлении города.

В Киеве были слышны звуки взрывов около четырех утра.

В Хмельницкой области утром 24 декабря прогремели взрывы, были зафиксированы вражеские беспилотники в сторону Хмельницкого и Староконстантинова.

Воздушная тревога в регионе из-за угрозы "Шахедов" была объявлена ​​почти в шесть часов утра.

Около семи утра в Хмельнитчине было слышно звуки взрывов, через полчаса - раздались снова.

К слову, пропаганда РФ пугает "подготовкой удара", украинцам рассказали, что происходит на самом деле.

В Центре добавили, что угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабной войны, поэтому агрессор не предупреждает о своих атаках.

В ЦПД добавили, что украинцы должны помнить, что не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, также нужно доверять только официальным источникам.

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