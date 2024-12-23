Пропаганда рф поширює інформацію про нібито підготовку обстрілу українських колцентрів і погрожує ударами новими балістичними ракетами з КНДР.

Про це 22 грудня повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку “потужного удару” по українських “колцентрах”. Крім того, окпанти залякують планами використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва

"Подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення, – повідомили в ЦПД.

У Центрі додали, що загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабної війни тому агресор не попереджує про свої атаки.

В ЦПД додали, що українці мають пам'ятати, що не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги, також потрібно довіряти лише офіційним джерелам.

"Просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху, – резюмували в ЦПД.

Нагадаємо, російська армія 21 листопада, вперше вдарила по Україні міжконтитентальною балістичною ракетою.

Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою.

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