Самолет «Азербайджанских авиалиний» выполнял рейс из Баку в Азербайджане в Грозный в Россию и изменил курс над районом, где противовоздушная оборона Москвы в последние недели ведет борьбу с украинскими беспилотниками.

В Казахстане произошла авиакатастрофа, унесшая жизни не менее 38 человек.

Как пишет The Wall Street Journal, на борту находились 67 человек, из которых 29 человек выжили, в том числе двое детей. Большинство пассажиров получили серьезные травмы, 11 из них находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Предварительные расследования указывают, что самолет мог быть сбит российской системой противовоздушной обороны. Как отмечает компания Osprey Flight Solutions, анализ видеозаписей с места происшествия и повреждений самолета свидетельствует, что самолет мог понести удар зенитным огнем.

Также были обнаружены характерные повреждения на хвостовой части борта, обычно возникающие вследствие атак зенитных ракет. Наблюдения за окружающим воздушным пространством указывают, что в этом районе неоднократно фиксировалась активность противовоздушной обороны России, в частности в связи с атаками украинских беспилотников.

За 25 минут до плановой посадки в Грозном экипаж сообщил о необходимости экстренной посадки в Актау. Но через полчаса самолет упал в поле недалеко от аэропорта. Система Flightradar24 заявила, что в районе наблюдалось интенсивное глушение сигналов GPS, что могло усложнить полет.

Азербайджан и Казахстан расследуют трагедию, рассматривая различные версии событий, включая возможность столкновения с птицами, которую сочли маловероятной. Угроза для гражданских рейсов в регионе возросла, поэтому авиакомпания Azerbaijan Airlines временно приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу.

Источник: wsj .

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