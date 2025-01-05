Хотя россияне достигли некоторых успехов в захвате территорий на Покровском направлении, их ресурсы и силы ограничены.

На Покровском направлении ситуация продолжает обостряться, поскольку российские войска пытаются захватить стратегически важные объекты и продвигаться к ключевым точкам обороны.

В частности, было сообщено, что российские войска захватили шахту номер 3 в селе Песчаное. Об этом детальнее рассказал в студии Politeka Online Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Эта шахта была важным объектом для добычи коксующегося угля, используемого для выплавки металла, и её закрытие было объявлено еще 12 декабря из-за приближения фронта. Сейчас ситуация вокруг Покровска становится всё более напряженной.

Как отмечает военный эксперт Игорь Романенко, российские войска активно пытаются захватить территорию вокруг Покровска, используя тактику охвата с флангов и попытки блокировать логистические пути. Враг также не прекращает атаки на город Курахов, который является важным логистическим узлом на западе от Покровска. Это создает серьезную угрозу для подразделений ВСУ, находящихся там, и выводит ситуацию на критический уровень.

"В то же время российские войска пытаются прорвать украинскую оборону через территории на юго-запад от Покровска, в частности в районах Новой Васильевки и Ясиноватой, где бои продолжаются. В последние дни активизировались столкновения в районе Успеновки, которая находится всего в нескольких километрах от линии фронта" - заметил эксперт.

По словам Романенко, хотя россияне достигли некоторых успехов в захвате территорий на Покровском направлении, их ресурсы и силы ограничены, что затрудняет возможность значительного продвижения вглубь.

"Для того чтобы продолжить наступление на Днепропетровск, российским войскам необходимо будет сосредоточить значительные силы, что требует времени и больших затрат ресурсов" - заметил эксперт.

Сейчас, в условиях тактических маневров и ограниченных возможностей для глубокого продвижения, основной задачей российских войск является блокировка украинских подразделений и перерезание их логистических путей, что может сыграть решающую роль в развитии дальнейших событий в этом регионе.

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