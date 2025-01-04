Протестующие скандировали лозунги, такие как "Мы не тряпка рф" и "Мы не россия".

3 января в Братиславе, столице Словакии, прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч человек.

Местные СМИ сообщают, что участники выступили против внешней политики премьер-министра Роберта Фицо, подчеркивая беспокойство по поводу европейского курса страны и возможного влияния россии.

Около четырех тысяч протестующих получили плакаты от известного художника Рудольфа Сикоры с надписями "измена" и "мы - Европа". Участники акции держали флаги в Словакии и Европейском Союзе, пели гимн ЕС, подчеркивая важность сохранения европейской ориентации страны.

Одна из организаторов протеста Вера Дубачева заявила: "Мы тоже Европа", что повлекло за собой овации среди присутствующих. Другой спикер, словак, работающий в Украине, подчеркнул: "Россия - это государство, ведущее войну".

Художник Рудольф Сикора призвал общественные организации объединиться с оппозиционными политиками, заявив: "Это не о политике, а о борьбе со злом. Оппозиционные политики объединитесь!"

Люсия Стассель, вспоминая события оккупации Словакии в 1968 году, отметила: "Я не позволю нашей стране попасть под российское политическое влияние. Мы не тряпка России ".

Организаторы выразили опасение, что политика премьер-министра ставит страну под угрозу политического влияния Кремля.

Источник: Aktuality.

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