Якщо президент Байден і віце-президент Камала Харріс потребували нагадування про те, що Біньямін Нетаньяху не є їхнім другом, другом Америки і, що найганебніше, не є другом ізраїльських заручників у Газі.

Вбивство ХАМАСом шести ізраїльських душ, поки Нетаньягу затягував переговори, має це прояснити.

Нетаньяг має один інтерес: його власне негайне політичне виживання, навіть якщо це підриває довгострокове виживання Ізраїлю.

Це змусить його у найближчі два місяці зробити те, що може серйозно підірвати шанси Харріс на виборах та зміцнити шанси Дональда Трампа.

У своїх телефонних дзвінках Нетаньяху шепотів лідерам Америки англійською, що він зацікавлений у припиненні вогню та угоді щодо заручників.

Адміністрація Байдена створила вражаючий набір регіональних альянсів з партнерами, що простягаються від Японії, Південної Кореї та Філіппін в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні до Індії та Перської затоки, аж до НАТО в Європі.

Це коаліції з безпеки та економіки, покликані протистояти Росії в Європі, стримувати Китай у Тихоокеанському регіоні та ізолювати Іран на Близькому Сході.

Нетаньяху ясно знає, що він загнав Харріс у куток. Якщо він продовжить війну в Газі до «повної перемоги» з ще більшими жертвами серед мирного населення, він змусить Харріс або публічно критикувати його і втратити голоси євреїв, або прикусити мову та втратити голоси арабів та мусульман Америки у ключовому штаті Мічиган.

Оскільки Харріс, швидше за все, буде важко зробити і те, й інше, це змусить її виглядати слабкою як в очах американських євреїв, так і в очах американських арабів.

Нетаньягу може зробити це, тому що хоче, щоб Трамп переміг, і він хоче мати можливість сказати Трампу, що він допоміг йому перемогти. Нетаньяху знає, що багато представників підростаючого покоління демократів вороже ставляться до Ізраїлю — чи принаймні до Ізраїлю, який він створює.

Джерело: nytimes .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.