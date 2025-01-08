Военный эксперт рассказал, что сейчас проходит на севере Харьковской области, где российские оккупационные войска планировали наступление.

На Волчанском направлении и в районе Липцов в Харьковской области Силы обороны Украины сковывают российских оккупантов и вытягивают их ресурс.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По мнению военного эксперта, если сейчас мы полностью выбьем россиян из этих двух районов Харьковщины, то оккупанты получат возможность сосредоточить ресурс, который высвободится, на другом направлении или на нескольких сразу.

Александр Коваленко подчеркнул, что для противника попытка наступления в Харьковской области не принесла никаких оперативно-тактических или даже тактических успехов, а стоила тысяч единиц живой силы. При этом командование противника само загнало себя в ловушку, поскольку так просто выйти из Харьковской области они не могут, тем более перед инаугурацией Трампа, которая состоится 20 января.

Поэтому, по мнению военного обозревателя, рф будет до последнего цепляться за север Харьковщины и заливать туда дополнительные ресурсы.

"Север Харьковщины играет роль сковывающей зоны, в которой продолжается монотонное перемалывание противника, который ни вывести не может войска для помощи на других участках, например, Курскую группу войск, не усилить их, поскольку ресурса на это – нет", – добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.