Военнослужащий ВСУ рассказал о планах российских оккупационных войск на территории Херсонской и Днепропетровской областей на начало 2025 года.

Активность российских оккупантов на Южном фронте существенно возросла в конце 2024 года, и очевидно, что она будет очень высокой в начале 2025 года.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко в эфире телеканала FREEДOM.

По мнению эксперта, в Херсонской области оккупанты готовы положить тысячи и десятки тысяч своих солдат, чтобы занять хоть малейшую территорию на правом берегу, чтобы путин на международном уровне мог говорить о своем контроле над правобережьем Украины.

Военнослужащий ВСУ отметил, что еще одно важное направление для российских оккупационных войск – Днепропетровская область, до которой противнику осталось менее десяти километров. И попытка прорыва на Днепропетровщину также является для российского командования символическим моментом.

"Это символичные вещи, за которые они готовы платить высочайшую цену, и для них это важно. Конечно же, украинские Силы обороны это тоже понимают и не дадут им возможности сыграть даже вот такие вот символические игры на костях и трупах своих солдат. Хотя этих костей и трупов, конечно же, будет намного больше, поскольку мы понимаем, что они их будут гнать сейчас, и они вынуждены будут выходить из своих укрытий для того, чтобы осуществлять атакующие действия", – заявил Иван Варченко.

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