Хотя это наступление пока нельзя назвать "фактическим", военные эксперты считают, что оно может иметь стратегическое значение для Украины и международной политики.

5 января 2025 года Вооруженные силы Украины неожиданно начали наступление в Курской области, но для этого есть объяснение.

Австрийский военный историк и полковник Маркус Райснер рассказал, что одна из основных целей этого наступления — продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что Украину "имеет смысл поддержать".

По словам Райснера, можно говорить лишь о передовой контратаке, которая осуществляется силами до трех бригад. ВСУ пытаются пробить российскую оборону, чтобы выйти из "вырваться из пузырька" и прекратить постоянные атаки с трех сторон. Именно из-за них ВСУ уже лишились около половины ранее занятой украинскими военными территории РФ.

"Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия", – предположил редактор The Economist Шашанк Джоши.

В то же время, по мнению экспертов, такая атака может быть частью более сложной игры, где Украина готовит позиции для дальнейших переговоров, когда Дональд Трамп официально вступит в должность президента США.

"Я считаю, что до 20 января нас еще ждут сюрпризы. Если вы посмотрите на северо-восток Украины, то фронт не полностью обеспечен российской стороной. Есть некоторые районы, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения, чтобы добиться максимального успеха перед возможными переговорами", – подытожил Райснер.

Источник: dw .

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