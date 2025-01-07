Ночью на 7 января российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Силы ПВО уничтожили 28 дронов из 38, попаданий не зафиксировано, о пострадавших также нет информации, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Первые дроны вошли в воздушное пространство страны вечером 6 января, в ряде областей была объявлена тревога.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

Десять российских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены, три из них улетели в сторону рф.

Россияне запускали беспилотники из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко оценил возможности создания в Украине эшелонированной системы ПВО, которая сможет защитить от любых ракет и дронов.

Военный эксперт объяснил, что такая буферная зона формируется за счет комплексов ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, плотного их размещения с учетом всех характеристик, возможностей, плюсов-минусов, а также вспомогательных элементов, таких как комплексы радиоэлектронной борьбы и даже авиация.

"Но у нас нет сейчас возможности ее сформировать.

Более-менее именно эшелонированная ПВО на сегодня присутствует только в одной области в Украине – это Киевская область, это столица Киев, по другим – нет", – добавил Александр Коваленко.

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