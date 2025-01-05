Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости распространения эффективного опыта эшелонирования средств противовоздушной обороны на большее количество регионов.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого" рассказал о возможности создания эшелонированной системы ПВО в Украине. По словам эксперта, сейчас для этого нам не хватает ресурсов.
"Эшелонированная система противовоздушной обороны – это идеальный вариант защиты почти всех городов-миллионников и создания буферной зоны, через которую вообще ни одно средство поражения, будь то крылатая ракета дозвукового типа, баллистическая сверхзвуковая, гиперзвуковая аэробалистическая, и даже дроны-камикадзе, разведывательные дроны не могли пройти", – заявил Александр Коваленко.
Военный эксперт объяснил, что такая буферная зона формируется за счет комплексов ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, плотного их размещения с учетом всех характеристик, возможностей, плюсов-минусов, а также вспомогательных элементов, таких как комплексы радиоэлектронной борьбы и даже авиация.
"Но у нас нет сейчас возможности ее сформировать. Более-менее именно эшелонированная ПВО на сегодня присутствует только в одной области в Украине – это Киевская область, это столица Киев, по другим – нет", – добавил Александр Коваленко.
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