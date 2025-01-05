Военный эксперт оценил возможности создания в Украине эшелонированной системы ПВО, которая сможет защитить от любых ракет и дронов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости распространения эффективного опыта эшелонирования средств противовоздушной обороны на большее количество регионов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого" рассказал о возможности создания эшелонированной системы ПВО в Украине. По словам эксперта, сейчас для этого нам не хватает ресурсов.

"Эшелонированная система противовоздушной обороны – это идеальный вариант защиты почти всех городов-миллионников и создания буферной зоны, через которую вообще ни одно средство поражения, будь то крылатая ракета дозвукового типа, баллистическая сверхзвуковая, гиперзвуковая аэробалистическая, и даже дроны-камикадзе, разведывательные дроны не могли пройти", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт объяснил, что такая буферная зона формируется за счет комплексов ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, плотного их размещения с учетом всех характеристик, возможностей, плюсов-минусов, а также вспомогательных элементов, таких как комплексы радиоэлектронной борьбы и даже авиация.

"Но у нас нет сейчас возможности ее сформировать. Более-менее именно эшелонированная ПВО на сегодня присутствует только в одной области в Украине – это Киевская область, это столица Киев, по другим – нет", – добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.