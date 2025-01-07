Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен утром 7 января попала в морскую аварию во время поездки на территорию Майотта, где произошел разрушительный ураган.
По информации издания BFMTV со ссылкой на неназванный источник, инцидент произошел утром 7 января, когда Ле Пен была на борту баржи, курсирующей между островами архипелага.
Баржа столкнулась с другой, направлявшейся в обратном направлении, от удара они не получили серьезных повреждений.
Неофициально сообщают, что в результате инцидента пострадали три человека, но Ле Пен среди них нет.
Неформальный лидер "Нацобъединения" поехала на остров, чтобы пообщаться с местными властями и жителями об их проблемах.
Напомним, Марин Ле Пен в прошлом отметилась скандальными заявлениями о поддержке Украины и симпатизировала политике российского диктатора Путина.
В частности, Ле Пен называла Путина "защитником наследия европейской цивилизации".
Во время российской аннексии Крыма представители политсилы Ле Пен выступили в качестве "наблюдателей" по так называемому референдуму.
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