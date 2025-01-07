Неформальный лидер "Нацобъединения" Франции на барже попала в морскую аварию.

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен утром 7 января попала в морскую аварию во время поездки на территорию Майотта, где произошел разрушительный ураган.

По информации издания BFMTV со ссылкой на неназванный источник, инцидент произошел утром 7 января, когда Ле Пен была на борту баржи, курсирующей между островами архипелага.

Баржа столкнулась с другой, направлявшейся в обратном направлении, от удара они не получили серьезных повреждений.

Неофициально сообщают, что в результате инцидента пострадали три человека, но Ле Пен среди них нет.

Неформальный лидер "Нацобъединения" поехала на остров, чтобы пообщаться с местными властями и жителями об их проблемах.

Напомним, Марин Ле Пен в прошлом отметилась скандальными заявлениями о поддержке Украины и симпатизировала политике российского диктатора Путина.

В частности, Ле Пен называла Путина "защитником наследия европейской цивилизации".

Во время российской аннексии Крыма представители политсилы Ле Пен выступили в качестве "наблюдателей" по так называемому референдуму.

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