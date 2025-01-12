Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что сейчас происходит на Покровском направлении, и чего ждать от наступления рф в 2025 году.

Сейчас Покровск для российских оккупантов дается сложнее, чем в свое время Бахмут, потому что Мирноград мешает им подойти к городу с севера.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главкому.

По словам эксперта, противник на Покровском направлении имеет не только военно-полическую задачу, но и экономическую – выйти на шахту "Красноармейская Западная", чтобы не дать нам возможности добывать коксующийся уголь.

Роман Свитан отметил, что российские оккупанты не смогут получить полный контроль над Покровском, пока наш гарнизон в районе Кураховского вклинения будет удерживать левый фланг россиян от продвижения в сторону Покровска с юга и юго-запада.

"Покровск для россиян сложнее, чем даже Бахмут. Потому что в Бахмуте некоторая связка была с Часовым Яром, а реально связка Покровска с Мирноградом намного мощнее в оборонном режиме, чем на Бахмутском направлении", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт прогнозирует, что, учитывая конфигурацию фронта сейчас, мы могли бы не дать возможности противнику захватить Покровск в 2025 году. И хоть российское командование будет бросать на выполнение этой задачи все силы и средства, вероятно, сперва им придется выдавливать украинские войска из района Курахово.

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