Сейчас Покровск для российских оккупантов дается сложнее, чем в свое время Бахмут, потому что Мирноград мешает им подойти к городу с севера.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главкому.

По словам эксперта, противник на Покровском направлении имеет не только военно-полическую задачу, но и экономическую – выйти на шахту "Красноармейская Западная", чтобы не дать нам возможности добывать коксующийся уголь.

всу, война, фронт

Роман Свитан отметил, что российские оккупанты не смогут получить полный контроль над Покровском, пока наш гарнизон в районе Кураховского вклинения будет удерживать левый фланг россиян от продвижения в сторону Покровска с юга и юго-запада.

"Покровск для россиян сложнее, чем даже Бахмут. Потому что в Бахмуте некоторая связка была с Часовым Яром, а реально связка Покровска с Мирноградом намного мощнее в оборонном режиме, чем на Бахмутском направлении", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт прогнозирует, что, учитывая конфигурацию фронта сейчас, мы могли бы не дать возможности противнику захватить Покровск в 2025 году. И хоть российское командование будет бросать на выполнение этой задачи все силы и средства, вероятно, сперва им придется выдавливать украинские войска из района Курахово.

фронт, война

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.