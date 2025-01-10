Военный эксперт спрогнозировал, как будет развиваться ситуация на Курщине, а также в каких двух областях рф Украина может в этом году начать наступательную операцию.

В ходе Курской операции ВСУ удалось сковать боями значительные силы и средства рф, но не удалось увеличить интенсивность боев настолько, чтобы противнику пришлось перебрасывать резервы с восточного фронта.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главкому.

По мнению эксперта, в 2025 году украинские войска будут пытаться додавить российских оккупантов до того, чтобы им пришлось остановить движение на востоке и увеличивать свой контингет в Курской области. Главная задача ВСУ – не захват территории, а просто вступить в достаточно мощное боевое соприкосновение.

"Потому те резервные части, которые у нас будут при принятии решений, будут добавляться в Курскую операцию для контроля самих боевых действий", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что также в 2025 году ВСУ следовало бы провести операции, подобные Курской, ещё в двух областях рф – Брянской и Белгородской. Если бы операцию в Белгородской области мы начали в 2023-2024 году, то у россиян не было бы продвижения в сторону Харькова, но тогда нас остановило, скорее всего, недостаточное количество боеприпасов, а также личного состава.

Роман Свитан добавил, что если цель боев в Белгородской области – сковать противника, чтобы он не двигался на Харьковщину, то в Брянской области важной целью может являться нефтепровод "Дружба".

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