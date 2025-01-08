Губернатор Саратовской области заявил о "попадании обломков" якобы сбитого беспилотника на промышленный объект в Энгельсе.
В ночь на 8 января взрывы прогремели над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар.
Местные власти РФ заявили о массированной атаке дронов.
Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали, что над несколькими районами города слышно около 25 сильных взрывов.
Также появились кадры сильнейшего пожара в районе нефтебазы в Энгельсе.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БПЛА, затем подтвердил "попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе".
Известно, что в Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95, его не раз атаковали беспилотники.
База снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", сообщили в Генштабе ВСУ.
Кстати, на фоне сообщений о наступлении ВСУ в Курской области военный эксперт объяснил, какая сейчас ситуация с группировкой кафиров в этом направлении.
По мнению военного эксперта Александра Коваленко, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне ездил в Курскую область, очевидно, не только для того, чтобы наградить наших военных.
Также важно, что Главнокомандующий ВСУ раскрыл потери российских оккупационных войск за время проведения нашей операции в Курской области – более 38 тысяч личного состава.
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