Пхеньян получает значительные выгоды от сотрудничества с Россией, включая получение военной техники, технологий и опыта, что делает Северную Корею более готовой к ведению войны в регионе.

Участие Северной Кореи в войне России против Украины дает КНДР важный боевой опыт, который может быть использован против собственных соседей.

По словам представителя США в ООН Дороти Камиллы Ши, Пхеньян получает значительные выгоды от сотрудничества с Россией, включая получение военной техники, технологий и опыта, что делает Северную Корею более подготовленной к ведению войны в регионе.

”В свою очередь КНДР, вероятно, будет стремиться использовать эти усовершенствования для продвижения продажи оружия и контрактов на военную подготовку по всему миру”, - добавила чиновник.

Эти заявления раздались на фоне испытания КНДР новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности 6 января. Ким Чен Ин оправдал эти испытания как часть плана повышения обороноспособности страны, но США и их союзники в ООН считают эти действия агрессивными. Россия, со своей стороны, отрицала обвинения в передаче технологий Пхеньяну и обвинила США, Южную Корею и Японию в провокациях из-за совместных военных учений, усиливающих напряженность на Корейском полуострове. Посол Южной Кореи в ООН, в свою очередь, заявил, что северокорейские солдаты "по сути являются рабами" Ким Чен Ина, которые бесследно отправляются на чужие войны для получения денег для режима и получения передовых военных технологий.

Напомним, что Северная Корея остается под санкциями ООН с 2006 года из-за своей программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Однако благодаря праву вето России в Совбезе ООН любые дальнейшие действия против Пхеньяна пока выглядят маловероятными.

Источник: reuters.

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