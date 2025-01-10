В результате вражеской атаки в Киеве пораженный БпЛА упал на многоэтажку.

Так, известно, что 33 из 72 шахедов уничтожены силами ПВО, 34 БПЛА были локационно потеряны и один улетел обратно на россию.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, беспилотники были сбиты в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.

Зафиксировано пять попаданий на севере Черниговщины, в Киевской области пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей.

В Telegram глава КМВА Тимур Ткаченко добавил, что в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.

По словам начальника КМВА, по предварительной информации обошлось без пострадавших.

Известно о повреждении окон и шести авто. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что украинский танцовщик, победитель шоу "Танцуют все 6", хореограф и артист погиб на войне 6 января.

О гибели сообщила в Instagram близкая подруга Владимира Ракова, танцовщица и хореограф Галина Пеха.

"6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега - Владимир Раков", - сообщила Пеха.

Владимиру было всего 30 лет.

Владимир Раков защищал Украину после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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