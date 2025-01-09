У Запоріжжі 60 людей госпіталізовано внаслідок вчорашнього удару, 10 із них перебувають у тяжкому стані.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Івана Федорова.
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Двома кабами ворог потрапив по житловій забудові.
За словами Федорова, з 24 лютого 2022 року це наймасовіший випадок звернень до лікарні після обстрілу.
У Запоріжжі через вчорашній російський авіаудар із застосуванням керованих авіабомб знову зросла кількість поранених.
Відомо про понад 110 постраждалих людей. 9 січня у Запоріжжі оголошено днем жалоби.
"Тринадцять людей загинуло, медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. Наразі госпіталізовано 59 осіб, з них 10 у тяжкому стані", - повідомив Федоров.
Через обстріл КАБами, спалахнули будівля та автотранспорт, рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі та автомобілях.
Пошкоджено 28 транспортних засобів, серед яких трамвай та маршрутне таксі.
"Ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв. м та трьох автомобілів. Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - розповіли в ДСНС.
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