В ночь на субботу, 11 января, РФ атаковала Украину 74 шахедами и беспилотниками других типов.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, ПВО сбили 47 целей, еще 27 не достигли целей.
БПЛА была запущена по направлениям Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
ПВО работала в ряде областей.
По данным Воздушных сил, из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены здания, учреждения, частные дома, автотранспорт.
Предварительно к счастью обошлось без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.
В Кировоградской области повреждены электросети и дома из-за атаки дронов.
Враг в ночь на 11 января атаковали Кировоградскую область дронами, из-за атаки повреждены электросети и дома.
Председатель Кировоградской ОВ Андрея Райковича в Telegram сообщил, что в области ночью работали силы ПВО.
В Александровской общине зафиксировано повреждение окон и кровель в нескольких домах, повреждено сопротивление линии электропередач.
По словам Райковича, обошлось без пострадавших.
В Киевской области повреждены дома и хозяйственные здания, — КОВА. В результате ночной атаки 11 января пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
Из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 2 частных дома и 2 хозяйственные здания.
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