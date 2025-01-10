В результаті ворожої атаки на Київ уражений БпЛА упав на багатоповерхівку.

Так, відомо, що 33 зі 72 шахедів знищено силами ППО, 34 БпЛА були локаційно втрачені і один полетів назад на росію.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, безпілотники були збиті в Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

Зафіксовано п'ять влучань на півночі Чернігівщини, на Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок.

У Telegram глава КМВА Тимур Ткаченко додав, що в Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Відомо про пошкодження вікон та шести авто. На місці працюють екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що український танцівник, переможець шоу "Танцюють всі 6", хореограф і артист загинув на війні 6 січня.

Про загибель повідомила в Instagram близька подруга Володимира Ракова, танцівниця і хореограф Галина Пеха.

«6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг та колега — Володимир Раков», — повідомила Пеха.

Володимиру було всього 30 років.

Володимир Раков захищав Україну після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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