В ночь на 11 января Россию всколыхнули мощные взрывы, местные жители публиковали кадры с места событий.

Так, в Воронежской области губернатор заявил о работе ПВО, местные неоднократно слышали взрывы.

Соответствующие сообщения поступают из Краснодарского края, где в Анапе сирены были включены после взрывов.

Известно также о попадании в районе Утриша и Варваровки недалеко от Турецкого потока.

Громко было в Новороссийске, из-за взрывов в порту начался масштабный пожар.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, подтвердил удары по инфраструктуре порта РФ.

"Многие прилеты по порту Новороссийска",– сообщил Андрей Коваленко в соцсетях.

В городе Котовск Тамбовской области пострадали два пятиэтажки, пять человек получили травмы, в квартирах выбило окна, а здания получили значительные повреждения.

Минобороны России отчиталось о "перехвате" 85 беспилотников за ночь.

В российских аэропортах был введен режим "Ковер" из-за угрозы дронов, самолеты не принимали и не отправляли в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Недавно сообщалось, что в двух областях РФ под удар попали замаскированные военные заводы, появились подробности.

Целями удара по территории РФ в ночь на 10 января были, в частности, замаскированные военные объекты в Ростовской и Ленинградской областях.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко в Telegram.

"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но все известно", - сообщил Коваленко.

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