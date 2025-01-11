Так, в Воронежской области губернатор заявил о работе ПВО, местные неоднократно слышали взрывы.
Соответствующие сообщения поступают из Краснодарского края, где в Анапе сирены были включены после взрывов.
Известно также о попадании в районе Утриша и Варваровки недалеко от Турецкого потока.
Громко было в Новороссийске, из-за взрывов в порту начался масштабный пожар.
Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, подтвердил удары по инфраструктуре порта РФ.
"Многие прилеты по порту Новороссийска",– сообщил Андрей Коваленко в соцсетях.
В городе Котовск Тамбовской области пострадали два пятиэтажки, пять человек получили травмы, в квартирах выбило окна, а здания получили значительные повреждения.
Минобороны России отчиталось о "перехвате" 85 беспилотников за ночь.
В российских аэропортах был введен режим "Ковер" из-за угрозы дронов, самолеты не принимали и не отправляли в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
Недавно сообщалось, что в двух областях РФ под удар попали замаскированные военные заводы, появились подробности.
Целями удара по территории РФ в ночь на 10 января были, в частности, замаскированные военные объекты в Ростовской и Ленинградской областях.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко в Telegram.
"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но все известно", - сообщил Коваленко.
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