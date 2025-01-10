Так, цілями удару по території РФ у ніч на 10 січня були, зокрема, замасковані військові об'єкти у Ростовській та Ленінградській областях.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в Telegram.
"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їхню справжню продукцію. Але відомо все", - повідомив Коваленко.
У ніч на 10 січня територією Росії було завдано повітряного удару, відомо про вибухи в Ростовській області.
Російські канали писали, що було атаковано кілька об'єктів, у селі Крим, ймовірно, був приліт БПЛА заводом "ПластФактор".
Місто Гатчина в Ленінградській області також потрапило під удар, місцеві жителі чули вибухи, потім за кілька кілометрів від місця подій було видно величезний стовп диму.
У МНС РФ підтвердили, що в Ленінградській області на площі 1,6 тисяч квадратних кілометрів горить будівля в промзоні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в Києві вражений БпЛА впав на багатоповерхівку.
За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Відомо, що 33 із 72 шахедів знищено силами ППО, 34 БПЛА були локаційно втрачені і один полетів назад на росію.
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