У двох областях РФ під удар потрапили замасковані військові заводи, з'явилися подробиці.

Так, цілями удару по території РФ у ніч на 10 січня були, зокрема, замасковані військові об'єкти у Ростовській та Ленінградській областях.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в Telegram.

"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їхню справжню продукцію. Але відомо все", - повідомив Коваленко.

У ніч на 10 січня територією Росії було завдано повітряного удару, відомо про вибухи в Ростовській області.

Російські канали писали, що було атаковано кілька об'єктів, у селі Крим, ймовірно, був приліт БПЛА заводом "ПластФактор".

Місто Гатчина в Ленінградській області також потрапило під удар, місцеві жителі чули вибухи, потім за кілька кілометрів від місця подій було видно величезний стовп диму.

У МНС РФ підтвердили, що в Ленінградській області на площі 1,6 тисяч квадратних кілометрів горить будівля в промзоні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в Києві вражений БпЛА впав на багатоповерхівку.

За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Відомо, що 33 із 72 шахедів знищено силами ППО, 34 БПЛА були локаційно втрачені і один полетів назад на росію.

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