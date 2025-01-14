Силы обороны сбили 58 ударных дронов Shahed и беспилотников других типов, которыми оккупанты с вечера 13 января атаковали Украину.

Ночью 14 января в Киевской области из-за падения обломков сбитого беспилотника была повреждена крыша частного дома.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Телеграмме.

В Киевской области работали силы ПВО, есть сбитые цели. Пострадавших нет, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждена крыша частного дома, фиксируются падения сбитых целей за пределами населенных пунктов.

В Житомирской области обломки сбитых вражеских дронов повредили помещение, заправочные колонки и автомобили на АЗС, один человек получил ранения.

Об этом в Телеграмме сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По словам Бунечко, "ночью во время атаки вражеских дронов обломками были повреждены помещения, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе".

Российская авиация вечером 13 января нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах.

Об этом в Фейсбуке сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате атаки повреждены административное и складское здания, взрывная волна выбила окна в жилом доме рядом.

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