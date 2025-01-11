У ніч проти суботи, 11 січня, рф атакувала Україну 74 шахедами та безпілотниками інших типів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ППО збили 47 цілей, ще 27 не досягли цілей.

БПЛА було запущено із напрямків Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, РФ.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО працювала у низцы областей.

За даними Повітряних сил, через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт.

Попередньо, на щастя обійшлося без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

У Кіровоградській області пошкоджені електромережі і будинки через атаку дронів.

Ворог в ніч на 11 січня атакували Кіровоградську область дронами, через атаку пошкоджені електромережі і будинки.

Голова Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram повідомив, що в області вночі працювали сили ППО.

В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох будинках, пошкоджено опору лінії електропередач.

За словами Райковича, обійшлося без постраждалих.

На Київщині пошкоджені будинки та господарчі будівлі, — КОВА. Внаслідок нічної атаки 11 січня постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Через падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі.

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